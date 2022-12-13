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29 минут назад

Министр иностранных дел Катара о гибели рабочих-мигрантов: «Одна смерть – это слишком много. Но за весь период подготовки к ЧМ было 3 смерти»

Sports.ru

Министр иностранных дел Катара высказался о смертях рабочих-мигрантов при подготовке к ЧМ-2022.

Министр иностранных дел Катара высказался о гибели рабочих-мигрантов
Фото: Sports.ruSports.ru

– Отчасти пристальное внимание было вызвано замешательством в отношении статистики. Что касается числа погибших рабочих-мигрантов, то Верховный комитет (агентство, созданное для проведения чемпионата мира – прим.) предоставил данные, которые, похоже, не отражают полной картины в Катаре.

– Если вы посмотрите на нашу статистику, то увидите, что показатели смертности публикуются каждый год. Они основаны на национальности. Мы не классифицируем по профессиям.

Этот отдел был создан всего несколько лет назад. Мы не можем ожидать от них экспертных знаний и публикации всего со всеми подробностями. На это потребуется время.

Верховный комитет... они публикуют свои данные. Что касается рабочих, погибших на объектах чемпионата мира, одна смерть – это слишком много. Но за весь период [подготовки к чемпионату мира] было три [смерти]. И это было сказано и повторено много раз.

Но [наши критики] не хотят слушать другую сторону. В этом наша проблема. Есть последовательность в нападках на страну, – сказал Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

ЧМ-2022,
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