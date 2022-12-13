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1 час назад

Футболист сборной Южной Кореи рассказал о конфликте с Роналду в матче ЧМ-2022

Газета.Ru

Футболист сборной Южной Кореи Чжо Гю Сон рассказал, что стало причиной его конфликта с капитаном команды Португалии Криштиану Роналду в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Футболист Южной Кореи рассказал о конфликте с Роналду в матче ЧМ-2022
Фото: Газета.руГазета.ру

«Мы были в ситуации, когда нам нужно было забить еще один гол в ворота Португалии, а Роналду меняли. Он был медлителен, поэтому я подошел к нему и сказал «быстрее» по-английски. Я хотел, чтобы он быстрее ушел с поля. Он не был доволен.

Было много людей, которые думали, что то, что я сделал, неприемлемо, но я желал, чтобы он ушел с поля как можно быстрее, потому что отчаянно хотел победить», — передает слова игрока Daily Record.

Роналду ранее заявил, что игрок сборной Южной Кореи не имел права на подобные высказывания и требовать от него быстрее покинуть поле.

«Если бы меня попросил судья, я бы ускорился, в нашей перепалке не было необходимости», — сказал португалец.

Сборная Португалии в заключительном матче группового этапа потерпела поражение от корейцев со счетом 1:2. Ранее команда уже обеспечила себе участие в 1/8 финала ЧМ-2022.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, чего ждет от полуфинального матча чемпионата мира — 2022 против сборной Хорватии.

Сборные Аргентины и Хорватии встретятся в полуфинале чемпионата мира 13 декабря. Начало матча в 22:00 по московскому времени. Во втором полуфинале Франция сыграет с Марокко.

ЧМ-2022,Лионель Скалони,Криштиану Роналду,
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