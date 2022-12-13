Футболист Южной Кореи рассказал о конфликте с Роналду в матче ЧМ-2022

«Мы были в ситуации, когда нам нужно было забить еще один гол в ворота Португалии, а Роналду меняли. Он был медлителен, поэтому я подошел к нему и сказал «быстрее» по-английски. Я хотел, чтобы он быстрее ушел с поля. Он не был доволен.



Было много людей, которые думали, что то, что я сделал, неприемлемо, но я желал, чтобы он ушел с поля как можно быстрее, потому что отчаянно хотел победить», — передает слова игрока Daily Record.