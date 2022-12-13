Эксперт объяснил, в чем феномен сборной Марокко на чемпионате мира

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Успешное выступление сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре можно объяснить тем, что большинство игроков команды выросли и получили футбольное образование в Европе. Такое мнение ТАСС во вторник высказал спортивный журналист Александр Просветов, который на протяжении 11 лет работал собственным корреспондентом ТАСС в Африке.

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Сборная Марокко стала первой в истории африканской командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира. На турнире в Катаре она заняла первое место в группе со сборными Бельгии, Хорватии и Канады, а в плей-офф поочередно обыграла команды Испании (0:0, 3:0 - по пенальти) и Португалии (1:0). В 1/2 финала мирового первенства марокканцы 14 декабря сыграют с действующими чемпионами мира - сборной Франции. Матч за третье место состоится 17 декабря, финал - 18 декабря.

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"Определенный феномен, конечно, есть, - сказал Просветов. - Когда команда пропускает в пяти матчах один гол, играя не с кем-нибудь, а с сильными сборными Бельгии, Испании и Португалии, надо говорить об отличной организации оборонительных действий. В атаке-то Марокко особо не отличается, но оборона железная".

"Говорить о том, что [главный тренер сборной Марокко] Валид Реграги - местный специалист, можно очень относительно, потому что он родился во Франции, играл во французских клубах - в "Тулузе", "Аяччо" вместе с Дмитрием Ананко (девятикратным чемпионом России в составе московского "Спартака" - прим. ТАСС), в конечном итоге это французский специалист, - отметил собеседник агентства. - А сборная располагает рядом звезд - это не просто набор серостей, который каким-то образом организовали. Там есть сильные личности - Ашраф Хакими выступает за ПСЖ, Софьян Амрабат - за "Фиорентину", Хаким Зиеш и Нуссаир Мазрауи - в прошлом игроки "Аякса", сейчас выступают за "Челси" и "Баварию", вратарь Яссин Буну и нападающий Юссеф Эн-Несири, забивший победный гол португальцам, выступают за "Севилью". То есть это не совсем ноунеймы".

Просветов согласен с мнением о том, что можно проводить параллели между сборными Марокко и Греции, которая в 2004 году выиграла чемпионат Европы, пропустив четыре мяча на групповом турнире и ни одного в плей-офф. "Сборная Марокко располагает неплохими игроками, есть отдельные звезды - Зиеш и Хакими, - сказал он. - В то же время она прежде всего берет организацией, действует от обороны. Хорошо ли это для мирового футбола - это сложный вопрос. На любой вкус Бразилия играет в более зрелищный футбол, чем Марокко. Но они исходят из своих возможностей".

"У команды есть хороший резерв, - подчеркнул Просветов. - Два человека не смогли сыграть с Португалией - Найеф Агерд получил травму в матче с испанцами, а Мазрауи заболел. Тем не менее они нашли людей, чтобы залатать бреши. Не будем забывать, что Марокко постоянно сильно выступает в африканских кубках - в этом году "Видад" из Касабланки выиграл африканскую Лигу чемпионов. Там есть из кого черпать".

Социальный футбольный лифт

Просветов отметил, что североафриканские сборные исторически всегда играли в европейском стиле. "20 лет назад команды из тропической Африки были недостаточно дисциплинированными, больше импровизировали, а команды с севера Африки - Египет, Марокко, Тунис - это организованные в европейском стиле коллективы", - сказал он.

Оборона сборной Марокко является лучшей на чемпионате мира среди команд, проведших более трех матчей. В четырех играх на турнире основной голкипер Яссин Буну пропустил один мяч. Отправить мяч в его сетку не смогли ни хорват Андрей Крамарич, ни испанец Альваро Мората, ни португалец Криштиану Роналду, единственный гол Буну пропустил от партнера по сборной - защитника Агерда, забившего в свои ворота в матче с канадцами. Этого вратаря отличает не только надежная игра, но и место рождения - он родился в Монреале, но вырос в Марокко и играл на родине до 2012 года, после чего перебрался в Испанию.

"Отчасти можно сказать, что эта сборная является отражением идеи о переезде в Европу как о социальном лифте - у них смесь, потому что 13 человек - воспитанники европейского футбола от и до, - продолжил собеседник агентства. - Они родились и выросли там, это клиенты европейских детско-юношеских школ. Половина состава - марокканцы из Марокко, а половина - из Европы. Другое дело, что марокканец, переезжая в Европу, находит огромную общину соотечественников и во многих странах чувствует себя как дома, прежде всего в Бельгии, Нидерландах, Франции".

Спортивный журналист подчеркнул, что еще в 1960-х годах между Бельгией и Марокко была подписана конвенция о том, что Марокко будет поставлять в Европу рабочую силу.

"Замысел был такой - людей будут обучать разным профессиям и назад они будут возвращаться, чтобы поднимать Марокко, но на деле они оставались, - добавил он. - Если вспомнить, за "Анжи" и "Локомотив" играл Мубарак Буссуфа - это же голландец, он по-голландски говорил лучше, чем по-английски и по-французски. 13 человек в этой сборной - европейцы. В то же время остальные могут играть за разные европейские клубы, но они воспитанники марокканского футбола, прежде всего "

Просветов полагает, что в полуфинале африканская сказка закончится. "Все-таки испанцы и португальцы атаковали весьма однообразно, а у французов Килиан Мбаппе способен обыграть или обогнать пару человек, а Оливье Жиру - выиграть верховую борьбу", - сказал собеседник агентства.