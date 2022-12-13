ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на вторник, 13 декабря

Сегодня на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдет первый полуфинал, в котором встретятся команды Аргентины и Хорватии. Расписание соревнований приводит «Чемпионат.com».
Встреча пройдет на стадионе «Лусаил Айконик», начало игры запланировано на 22:00 мск.
Ранее сборная Хорватии сенсационно обыграла команду Бразилии в четвертьфинале. Ни в первом, ни во втором таймах ни одна из сборных не смогла открыть счет. В итоге 90 минут основного времени завершились со счетом 1:1. Судьбу матча решила серия пенальти. Сборная Хорватии одержала победу над Бразилией со счетом 4:2, выйдя в полуфинал ЧМ-2022.
В свою очередь Лионель Месси помог Аргентине обыграть Нидерланды и сталь второй сборной вышедшей в полуфинал ЧМ-2022. Игра была очень напряженной и завершилась со счетом 4:3 также в серии пенальти. Арбитр во время встречи показал 18 желтых карточек, что стало рекордом для чемпионатов мира.
При этом аргентинцы начали свое выступление на ЧМ в Катаре с сенсационного поражения от Саудовской Аравии, однако затем выиграли все свои матчи.