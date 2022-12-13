Слезы Роналду и последний шанс Месси: лучшие фото с ЧМ-2022

Меньше недели остается до решающего матча чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится 18 декабря. За путевки в финал ЧМ-2022 поспорят сборные Аргентины и Хорватии, а также действующий обладатель трофея, команда Франции и – главная сенсация нынешнего турнира – сборная Марокко.

Пока фанаты последней плачут от счастья – их команда первой в истории африканских сборных вышла в полуфинал мундиаля – болельщики Португалии рыдают вместе с ее капитаном, легендарным Криштиану Роналду. Для 37-летнего футболиста ЧМ в Катаре может стать последним мировым первенством – он принял участие в пяти чемпионатах подряд, но так и не смог завоевать заветный для него титул.