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1 час назад

Слезы Роналду и последний шанс Месси: лучшие фото с ЧМ-2022

Газета.Ru

Меньше недели остается до решающего матча чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится 18 декабря. За путевки в финал ЧМ-2022 поспорят сборные Аргентины и Хорватии, а также действующий обладатель трофея, команда Франции и – главная сенсация нынешнего турнира – сборная Марокко.

1/37 Во время матча между сборными Туниса и Франции на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Marko Djurica/Reuters
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2/37 Игрок сборной Аргентины Леандро Паредес после матча между сборными Польши и Аргентины на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Natacha Pisarenko/AP
3/37 Болельщики сборной Сенегала на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: Ebrahim Noroozi/AP
4/37 Вратарь сборной Марокко с сыном после победы над сборной Португалии на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Alessandra Tarantino/AP
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5/37 Во время матча между сборными Уругвая и Южной Кореи на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Kim Hong-Ji/Reuters
6/37 Вирджил ван Дейк во время матча между сборными Нидерландов и Катара на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Bernadett Szabo/Reuters
7/37 Бутсы футболиста Камеруна Гаэля Ондуа с флагами Камеруна и России во время матча против сборной Сербии на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Carl Recine/Reuters
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8/37 Во время матча между сборными Бразилии и Сербии на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters
9/37 Болельщик во время матча между сборными Камеруна и Швейцарии на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Hannah Mckay/Reuters
10/37 Вратарь сборной Ганы Лоуренс Ати-Зиджи во время матча между сборными Ганы и Уругвая на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Albert Gea/Reuters
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11/37 Во время матча между сборными Сербии и Швейцарии на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Carl Recine/Reuters
12/37 Игрок сборной Англии Гарри Кейн после нереализованного пенальти в мачте против сборной Франции на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Dylan Martinez/Reuters
13/37 Болельщик во время матча между сборными Хорватии и Бельгии на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Stephane Mahe/Reuters
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14/37 Футболисты сборной Южной Кореи после победы над сборной Португалии на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters
15/37 Во время матча между сборными Нидерландов и Катара на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Albert Gea/Reuters
16/37 Болельщики сборной США на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: Susana Vera/Reuters
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17/37 Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе во время матча между сборными Англии и Франции на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Peter Cziborra/Reuters
18/37 Болельщик с ребенком во время матча между сборными Франции и Польши на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Hannah Mckay/Reuters
19/37 Игрок сборной Англии Джуд Беллингем спорит с рефери во время матча между сборными Англии и Франции на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Dylan Martinez/Reuters
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20/37 Игрок сборной Саудовской Аравии Салим аль-Давсари отмечает забитый гол в ворота сборной Аргентины на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Ricardo Mazalan/AP
21/37 Во время матча между сборными Уэльса и Ирана на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Manu Fernandez/AP
22/37 Болельщица во время матча между сборными Уэльса и Ирана на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Alessandra Tarantino/AP
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23/37 Пранкера Виталия Здоровецкого уводят с поля, на которое он выбежал во время матча Нидерланды — Аргентина на чемпионате мира по футболу, 9 декабря 2022 года
Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters
24/37 Вратарь сборной Уругвая Себастьян Соса во время матча между сборными Ганы и Уругвая на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Manu Fernandez/AP
25/37 Футболисты сборной Марокко вместе с тренером празднуют победу над сборной Испании на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Abbie Parr/AP
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26/37 Игрок сборной Бразилии Рафинья успокаивает Неймара после поражения в матче против сборной Хорватии на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Darko Bandic/AP
27/37 Игрок сборной Аргентины Лионель Месси во время матча против сборной Нидерландов на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Ariel Schalit/AP
28/37 Болельщики сборной Франции на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Martin Meissner/AP
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29/37 Во время матча между сборными Англии и Сенегала на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Ariel Schalit/AP
30/37 Болельщики сборной Японии убирают за собой мусор после матча между сборными Японии и Коста Рики на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Ariel Schalit/AP
31/37 Футболист сборной Марокко Джавад Эль-Ямик во время матча между сборными Марокко и Испании на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Martin Meissner/AP
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32/37 Болельщица сборной Мексики во время матча между сборными Саудовской Аравии и Мексики на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Ricardo Mazalan/AP
33/37 Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес отражает пенальти во время матча против сборной Нидерландов на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Ricardo Mazalan/AP
34/37 Болельщики на трибунах стадиона после победы сборной Саудовской Аравии над Аргентиной на ЧМ по футболу в Катаре, 22 ноября 2022 года
Фото: Газета.ру
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35/37 Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения в матче против сборной Марокко на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Martin Meissner/AP
36/37 Церемония открытия Чемпионата мира по футболу в Катаре, 20 ноября 2022 года
Фото: Pawel Kopczynski/Reuters
37/37 Болельщик сборной Мексики у стадиона в катарском Лусаиле перед матчем между сборными Аргентины и Мексики на Чемпионате мира-2022 в Катаре
Фото: Pavel Golovkin/AP

Пока фанаты последней плачут от счастья – их команда первой в истории африканских сборных вышла в полуфинал мундиаля – болельщики Португалии рыдают вместе с ее капитаном, легендарным Криштиану Роналду. Для 37-летнего футболиста ЧМ в Катаре может стать последним мировым первенством – он принял участие в пяти чемпионатах подряд, но так и не смог завоевать заветный для него титул.

У другой легенды мирового футбола – 35-летнего Лионеля Месси – такой шанс пока есть. Капитана сборной Аргентины отделяют от трофея всего две победы! Интересно, что в последний раз «бело-голубые» становились чемпионами мира в 1986 году на турнире в Мексике, еще до рождения Месси. Тогда титул завоевал великий Диего Марадона, который скончался в 2020 году.

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