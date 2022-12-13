В Катаре устроили день русской культуры

"Всех гостей мы накормили, выступили артисты, провели подвижные игры, конкурсы. Было очень весело, - рассказал Савинов. - Раздавали сувениры: шоколадки "Аленка", пряники, матрешки - все, что с собой привезли, подарили или разыграли. Своими силами приготовили на всех пирожки, блины, винегрет, оливье и другие наши традиционные блюда. Кто-то даже бутылку кваса из России сумел привезти".