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19 минут назад

Волонтеры из России провели вечер национальной культуры на чемпионате мира в Катаре

ТАСС

Российские волонтеры, принимающие участие в организации чемпионата мира в Катаре, устроили день национальной культуры для коллег из других стран. Об этом ТАСС во вторник рассказал один из организаторов мероприятия Анатолий Савинов.

В Катаре устроили день русской культуры
Фото: FIFAFIFA

"Все иностранные волонтеры, работающие на чемпионате мира, а это порядка 2 000 человек, размещены в одном отеле, - сказал Савинов. - Ребята приехали из десятков разных стран. Мы захотели показать Россию в масштабе, сделать большой праздник".

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Как рассказал собеседник ТАСС, волонтерам в организации мероприятия помогло российское посольство в Катаре. Был приглашен музыкальный коллектив, который исполнял русские-народные песни.

"Всех гостей мы накормили, выступили артисты, провели подвижные игры, конкурсы. Было очень весело, - рассказал Савинов. - Раздавали сувениры: шоколадки "Аленка", пряники, матрешки - все, что с собой привезли, подарили или разыграли. Своими силами приготовили на всех пирожки, блины, винегрет, оливье и другие наши традиционные блюда. Кто-то даже бутылку кваса из России сумел привезти".

Мероприятие проходило под открытым небом - на спортивной площадке в деревне волонтеров. По ее периметру были развешаны флаги России и шутливые надписи на русском языке. Иностранным посетителям вечера предлагалось попробовать произнести русские слова, написанные транслитом, например, высокопреосвященство, одиннадцатиклассница, достопримечательность и другие.

ЧМ-2022,Анатолий Савинов,
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