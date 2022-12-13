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50 минут назад

Мостовой сравнил себя с Модричем

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Известный бывший российский футболист Александр Мостовой сравнил себя с лидером национальной команды Хорватии Лукой Модричем.

Мостовой сравнил себя с Модричем
Фото: BetassistBetassist

Сегодня, 13 декабря, сборная Хорватии встретится с командой Аргентины в полуфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Модрич никогда не будет как Месси. Хорват тоже является великим футболистом — для своей страны, мирового футбола. Но его нельзя ставить в один

Можно ли меня сравнить с Модричем? Можно. Интересный момент: Модрич завоевал все крупнейшие титулы, но за всю карьеру он не забил и ста голов, а у Мостового их под двести», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

37-летний Модрич выступает за «Реал» с 2012 года и за это время завоевал с мадридским клубом 20 трофеев: три кубка чемпиона Испании, Кубок страны, четыре Суперкубка, пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды Суперкубок УЕФА и четыре раза Клубный чемпионат мира.

В 2018 году Модрич в составе сборной Хорватии дошёл до финала чемпионата мира и получил «Золотой мяч». За национальную команду футболист выступает с 2006 года. 6 июня он провёл в футболке хорватской сборной рекордный 150-й матч.

ЧМ-2022,Александр Мостовой,Реал,УЕФА,
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