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42 минуты назад

Тренер сборной Марокко отметил фактор болельщиков в игре за выход в финал чемпионата мира

ТАСС

Сборная Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре благодаря болельщикам будет играть в атмосфере домашнего матча, весь мир увидит их безумную любовь к национальной команде, что поможет ей в борьбе за выход в финал. Об этом журналистам во вторник рассказал главный тренер сборной Марокко Валид Реграги.

Тренер сборной Марокко прокомментировал поведение болельщиков
Фото: ТАССТАСС

В среду сборная Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре сыграет с командой Франции.

"Для меня наши болельщики - лучшие в мире, возможно, наравне с бразильскими и аргентинскими, - сказал Реграги. - И я рад, что весь мир теперь узнает о марокканских болельщиках. Это безумные ребята, которые любят свою страну, свои клубы, ради поддержки своей сборной они могут полететь куда

"Завтра нас поддержит минимум 20 тысяч болельщиков, так что мы будем играть, словно дома, что для нас важно", - добавил он.

Специалист отметил, что его команда все еще голодна до побед и мечтает о выходе в финал, несмотря на сенсационный выход в полуфинал турнира. "Главное - это командный дух, все футболисты знают, что нужно выложиться полностью. Мы всегда играем командно и с хорошим настроем, для меня дух - это все в футболе, играть с сердцем - важнее всего", - сказал Реграги.

Во втором полуфинале во вторник сыграют сборные Аргентины и Хорватии. Финал пройдет 18 декабря.

ЧМ-2022,Валид Реграги,
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