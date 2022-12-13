Поль Погба обратился к футболистам сборной Франции перед полуфиналом чемпионата мира

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба , который из-за травмы не смог принять участие в чемпионате мира, обратился к футболистам сборной Франции. Завтра, 14 декабря, им предстоит провести полуфинальный матч с Марокко.

«Я отдаю вам все свои силы. Вы мои ребята», — сказал Погба во время общения с игроками.

Сборная Франции (шесть очков) заняла первое место в группе с Австралией (6), Тунисом (4) и Данией (1). В 1/8 финала французы переиграли Польшу (3:1), а в четвертьфинале были сильнее Англии (2:1). Команда Дидье Дешама является действующим победителем турнира: они обыграли Хорватию на мундиале в России. Отметим, что хорваты тоже дошли до полуфинала ЧМ-2022 в Катаре, где сыграют с Аргентиной.