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29 минут назад

Жена футболиста сборной Марокко стала большой звездой в соцсетях. Она не носит хиджаб

Чемпионат.com

Во время чемпионата мира в Катаре появился очередной резонансный инфоповод, связанный со стилем одежды мусульманских девушек. На этот раз в центре внимания оказалась Хиба Абук – супруга футболиста сборной Марокко Ашрафа Хакими.

Жена футболиста сборной Марокко стала звездой в соцсетях
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В соцсетях всё чаще стали поднимать вопрос о стиле одежды Абук. Так, например, активистка Таслима Насрин упрекнула девушку в том, что она не носит хиджаб или паранджу. С тех пор фото Хакими с супругой стали вирусными – они вызывают массу обсуждений, а иногда и осуждение.

Соцсети

Отметим, что Хиба Абук придерживается мусульманской веры, хотя сама она родом из Мадрида (Испания). Она занимается актёрской деятельностью, преимущественно снимается в сериалах. Её супруг Ашраф Хакими в составе сборной Марокко вышел в полуфинал чемпионата мира по футболу 2022 года.

ЧМ-2022,Ашраф Хакими,
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