Жена футболиста сборной Марокко стала звездой в соцсетях

Во время чемпионата мира в Катаре появился очередной резонансный инфоповод, связанный со стилем одежды мусульманских девушек. На этот раз в центре внимания оказалась Хиба Абук – супруга футболиста сборной Марокко Ашрафа Хакими.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В соцсетях всё чаще стали поднимать вопрос о стиле одежды Абук. Так, например, активистка Таслима Насрин упрекнула девушку в том, что она не носит хиджаб или паранджу. С тех пор фото Хакими с супругой стали вирусными – они вызывают массу обсуждений, а иногда и осуждение.

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