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41 минуту назад

Экс-тренер сборной России Бышовец предсказал трудности французам в игре с Марокко

Газета.Ru

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче второго полуфинала чемпионата мира 2022 года между Францией и Марокко.

Экс-тренер сборной России предсказал трудности французам в игре с Марокко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Французам придется очень сложно с Марокко. Индивидуальная скоростная работа и при стандартных положениях. У них есть игроки, способные играть в сборной Испании, центрфорвард. Они оставили очень хорошее впечатление — все рационально: распределение нагрузки между игроками.

Главное — скорости, которые они предлагают. Они и были секретом их успеха. В обороне они не пропускали мячей в свои ворота, один гол: и тот — самострел», — заявил Бышовец Vprognozе.

Полуфинальный матч ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко пройдет 14 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

Французы — действующие чемпионы мира, а команда Марокко стала главной сенсацией нынешнего мирового первенства после того, как в плей-офф выбила из борьбы за трофей фаворитов — испанцев и португальцев.

ЧМ-2022,Анатолий Бышовец,СБОРНАЯ РОССИИ,
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