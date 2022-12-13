Экс-тренер сборной России предсказал трудности французам в игре с Марокко

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец высказался о предстоящем матче второго полуфинала чемпионата мира 2022 года между Францией и Марокко.
«Французам придется очень сложно с Марокко. Индивидуальная скоростная работа и при стандартных положениях. У них есть игроки, способные играть в сборной Испании, центрфорвард. Они оставили очень хорошее впечатление — все рационально: распределение нагрузки между игроками.
Главное — скорости, которые они предлагают. Они и были секретом их успеха. В обороне они не пропускали мячей в свои ворота, один гол: и тот — самострел», — заявил Бышовец Vprognozе.
Полуфинальный матч ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко пройдет 14 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.
Французы — действующие чемпионы мира, а команда Марокко стала главной сенсацией нынешнего мирового первенства после того, как в плей-офф выбила из борьбы за трофей фаворитов — испанцев и португальцев.