Экс-тренер сборной России предсказал трудности французам в игре с Марокко

«Французам придется очень сложно с Марокко. Индивидуальная скоростная работа и при стандартных положениях. У них есть игроки, способные играть в сборной Испании, центрфорвард. Они оставили очень хорошее впечатление — все рационально: распределение нагрузки между игроками.



Главное — скорости, которые они предлагают. Они и были секретом их успеха. В обороне они не пропускали мячей в свои ворота, один гол: и тот — самострел», — заявил Бышовец Vprognozе.