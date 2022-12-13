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1 час назад

Роналду решил остаться в сборной Португалии и хочет сыграть на Евро-2024

Газета.Ru

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду не будет завершать выступления в сборной Португалии после вылета в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Стало известно решение Роналду по участию на Евро-2024
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщает Correio da Manhã, 37-летний форвард хочет принять участие в чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии.

Отмечается, что будущее экс-форварда «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» в национальной команде зависит во многом от Фернанду Сантуша, который близок к уходу с поста главного тренера сборной Португалии.

Сам Роналду понимает, что провел мировой чемпионат слабо из-за того, что находится не в лучшей форме.

Сборная Португалии в 1/4 финала ЧМ-2022 уступила сборной Марокко с минимальным счетом 0:1. Роналду в пятый раз упустил возможность стать чемпионом мира.

Сестра Роналду намекнула на его участие в ЧМ-2026

Ранее игрок сборной Южной Кореи Чжо Гю Сон рассказал, что стало причиной его конфликта с капитаном команды Португалии Криштиану Роналду.

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ЧМ-2022,Фернанду Сантуш,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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