Погба обратился к игрокам сборной Франции перед матчем с Марокко

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба обратился к игрокам национальной команды перед полуфиналом чемпионата мира 2022 года. В полуфинале сборная Франции сыграет с Марокко.
Сам Погба пропускает чемпионат мира из-за проблем со здоровьем. Он ещё не восстановился после травмы.
«Вместе! Я с вами! Направляю вам свою силу! Все силы должны быть у вас! Это — команда банда, мои ребята!» — сказал Погба в видео, которое появилось у него в соцсетях.
Матч Франции и Марокко пройдёт завтра, 14 декабря. В другом полуфинале встретятся сборные Аргентины и Франции.
Отметим, что сборная Франции является действующим чемпионом мира.