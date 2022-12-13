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1 час назад

Погба обратился к игрокам сборной Франции перед матчем с Марокко

Betassist

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба обратился к игрокам национальной команды перед полуфиналом чемпионата мира 2022 года. В полуфинале сборная Франции сыграет с Марокко.

Погба обратился к игрокам сборной Франции перед матчем с Марокко
Фото: BetassistBetassist

Сам Погба пропускает чемпионат мира из-за проблем со здоровьем. Он ещё не восстановился после травмы.

«Вместе! Я с вами! Направляю вам свою силу! Все силы должны быть у вас! Это — команда банда, мои ребята!» — сказал Погба в видео, которое появилось у него в соцсетях.

Матч Франции и Марокко пройдёт завтра, 14 декабря. В другом полуфинале встретятся сборные Аргентины и Франции.

Отметим, что сборная Франции является действующим чемпионом мира.

ЧМ-2022,Поль Погба,
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