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1 час назад

Корнаухов: «Может быть, настоящих эмоций Месси и не хватало»

Евро-футбол.Ру

Бывший защитник национальной команды России Олег Корнаухов высказал своё мнение касательно форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Корнаухов: «Может быть, настоящих эмоций Месси и не хватало»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Специалист считает, что южноамериканский футболист хоть и позволил себе лишнего во время интервью в матче между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 пен), чрезмерно грубых действий он не совершал.

«Может быть, настоящих эмоций Месси и не хватало четыре года назад, восемь лет назад, чтобы это нутро вышло и помогло им завоевать титул», - приводит слова Корнаухова «Матч ТВ».

Благодаря победе над нидерландской командой аргентинский коллектив обеспечил себе участие в полуфинальном матче чемпионата мира – 2022 в Катаре. Соперником южноамериканцев будет сборная Хорватии.

ЧМ-2022,Олег Корнаухов,Лионель Месси,
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