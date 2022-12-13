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39 минут назад

Английский бизнесмен напечатал 18 тысяч футболок в честь несостоявшейся победы на ЧМ-2022

Газета.Ru

Английский бизнесмен Карл Бакстер выставил на продажу 18 тыс. футболок в честь возможной победы своей сборной на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Sky News.

Английский бизнесмен напечатал 18 тысяч футболок в честь несостоявшейся победы на ЧМ-2022
Фото: Газета.руГазета.ру

Предприниматель набил на лицевой стороне футболки фразу: «Англия — победители Кубка мира 2022» и «Наконец-то он вернулся домой».

Изначально Бакстер собирался продавать футболки за 30 фунтов за штуку, однако после вылета команды под руководством Гарета Саутгейта в четвертьфинале от французов (1:2) снизил стоимость до 10 фунтов.

«Носите их с гордостью, добавьте в свою коллекцию или используйте для мытья окон», — написал продавец в описании к товару.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» назвал сильные стороны сборных Аргентины и Хорватии перед очным матчем команд в рамках полуфинала чемпионата мира — 2022.

ЧМ-2022,Валерий Масалитин,Гарет Саутгейт,
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