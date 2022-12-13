Английский бизнесмен напечатал 18 тысяч футболок в честь несостоявшейся победы на ЧМ-2022

Английский бизнесмен Карл Бакстер выставил на продажу 18 тыс. футболок в честь возможной победы своей сборной на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Sky News.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Предприниматель набил на лицевой стороне футболки фразу: «Англия — победители Кубка мира 2022» и «Наконец-то он вернулся домой».

Изначально Бакстер собирался продавать футболки за 30 фунтов за штуку, однако после вылета команды под руководством Гарета Саутгейта в четвертьфинале от французов (1:2) снизил стоимость до 10 фунтов.

«Носите их с гордостью, добавьте в свою коллекцию или используйте для мытья окон», — написал продавец в описании к товару.