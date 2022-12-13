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59 минут назад

​Суд оправдал Неймара

Евро-футбол.Ру

Испанский суд оправдал Неймара и других фигурантов дела о предполагаемом мошенничестве, к числу которых относятся отец бразильца и два экс-президента «Барселоны» - Сандро Росель и Хосеп Бартомеу.

​Суд оправдал Неймара
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В октябре с Неймара и других фигурантов дела были сняты обвинения, а теперь суд вынес оправдательный приговор. В коротком заявлении говорится о том, что фальсификация контракта и намерение нанести ущерб компании DIS не были доказаны.

Напомним, что ещё в 2013 году DIS выдвинула финансовые претензии стороне Неймара. Компания в своё время владела частью прав на Неймара. DIS требовала для футболиста пятилетнего тюремного заключения и штрафа для обвиняемых в размере 149 миллионов евро.

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