Испанский суд оправдал Неймара и других фигурантов дела о предполагаемом мошенничестве, к числу которых относятся отец бразильца и два экс-президента «Барселоны» - Сандро Росель и Хосеп Бартомеу.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

В октябре с Неймара и других фигурантов дела были сняты обвинения, а теперь суд вынес оправдательный приговор. В коротком заявлении говорится о том, что фальсификация контракта и намерение нанести ущерб компании DIS не были доказаны.