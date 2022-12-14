Российский арбитр указал на грубые ошибки женщин-судей на ЧМ-2022 в Катаре

Российский футбольный арбитр Алексей Николаев высказался о работе женщины-судьи Стефани Фраппар и ее помощниц на чемпионате мира в Катаре. Его слова передает «Советский Спорт».

«У Фраппар не было сложных для принятия решения игровых ситуаций, а вот помощницы допустили серьезные ошибки. Если в дальнейшем женщины-арбитры будут прогрессировать, наберутся опыта, то у этой истории возможно будет хорошее продолжение», – сказал Николаев.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Полуфинальный матч ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко пройдет 14 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени. Французы — действующие чемпионы мира, а команда Марокко стала главной сенсацией нынешнего мирового первенства после того, как в плей-офф выбила из борьбы за трофей фаворитов — испанцев и португальцев. В финале победитель этой полуфинальной пары встретится со сборной Аргентины, которая накануне обыграла хорватов со счетом 3:0.