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20 минут назад

​Уткин порассуждал о зависимости сборной Аргентины от Месси

Евро-футбол.Ру

В преддверии полуфинала чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии известный журналист Василий Уткин порассуждал о зависимости «альбиселесте» от Лионеля Месси. Уткин не понимает, почему нынешней аргентинской сборной нужно переживать о том, что без Месси у команды были бы проблемы на поле.

​Уткин порассуждал о зависимости сборной Аргентины от Месси
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я совершенно не понимаю, как и зачем нужно команде не зависеть от игрока, который, возможно, лучший в истории. Мало того, я не понимаю даже того, зачем об этом просто начинать думать», - написал Уткин в «Телеграме».

Матч между сборными Аргентины и Хорватии пройдёт 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2022,Василий Уткин,Лионель Месси,
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