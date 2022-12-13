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1 час назад

Два ключевых игрока сборной Франции могут пропустить полуфинал ЧМ-2022 с Марокко

Газета.Ruиещё 4

Футболисты сборной Франции Адриен Рабьо и Дайо Юпамекано могут пропустить полуфинальную игру чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Два ключевых игрока сборной Франции могут пропустить игру с Марокко
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации L'Equipe, игроки пропустили предыгровую тренировку национальной команды из-за простуды, из-за чего есть вероятность, что они не сыграют в предстоящем поединке.

Полуфинальный матч ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко пройдет 14 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.

Французы — действующие чемпионы мира, а команда Марокко стала главной сенсацией нынешнего мирового первенства после того, как в плей-офф выбила из борьбы за трофей фаворитов — испанцев и португальцев.

В другом полуфинале, сегодня, 13 декабря, сыграют сборные Аргентины и Хорватии.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков заявил, что без особого внимания следит за проходящим в Катаре чемпионатом мира по футболу.

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