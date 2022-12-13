Два ключевых игрока сборной Франции могут пропустить игру с Марокко

Футболисты сборной Франции Адриен Рабьо и Дайо Юпамекано могут пропустить полуфинальную игру чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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По информации L'Equipe, игроки пропустили предыгровую тренировку национальной команды из-за простуды, из-за чего есть вероятность, что они не сыграют в предстоящем поединке.

Полуфинальный матч ЧМ-2022 между сборными Франции и Марокко пройдет 14 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.

Французы — действующие чемпионы мира, а команда Марокко стала главной сенсацией нынешнего мирового первенства после того, как в плей-офф выбила из борьбы за трофей фаворитов — испанцев и португальцев.

В другом полуфинале, сегодня, 13 декабря, сыграют сборные Аргентины и Хорватии.