«Зенит» пожелал удачи Ловрену перед матчем с Аргентиной на ЧМ-2022

Петербургский «Зенит» в социальных сетях пожелал удачи своему футболисту — защитнику сборной Хорватии Деяну Ловрену — перед матчем полуфинала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины.

«Все ближе к цели. Удачи, Деян!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Хорватские футболисты, которые в 2018 году добрались до финала чемпионата мира в России, сразятся с Аргентиной и ее лидером Лионелем Месси 13 декабря. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Ловрен перешел в петербургский клуб в летнее трансферное окно 2020 года из «Ливерпуля». Футболист быстро завоевал авторитет в команде, что позволило ему стать капитаном. Вместе с «Зенитом» защитник дважды выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ) и трижды завоевывал Кубок страны.