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1 час назад

В Нидерландах отказались показывать на улицах матч Марокко - Франция

Илья Родин

Амстердам, Гаага, Утрехт и Роттердам приняли решение отказаться от общественного показа полуфинала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся национальные команды Марокко и Франции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал nu.nl.

В Нидерландах отказались показывать на улицах матч Марокко - Франция
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что матч пройдет в среду, 14 декабря. Сборная Марокко стала первой национальной командой африканских стран, которой удалось дойти до полуфинала чемпионата мира по футболу.

Власти Амстердама объяснили свое решение тем, что показ матча может создать угрозу общественной безопасности. В частности, обычные фанаты могут «стать жертвами пиротехники или неправомерного поведения».

В Гааге подчеркнули, что нарушители порядка нередко используют толпу футбольных болельщиков для прикрытия. Они добавили, что полицейским сложно определить в плотной массе фанатов нарушителей, «отличить плохих людей от хороших».

Уточняется, что город планирует увеличить количество силовиков в тех местах, где проходили беспорядки после предыдущих матчей сборной Марокко.

В Роттердаме и Утрехте приняли решение не показывать игру ранее. Амстердам и Гаага предположительно последовали их примеру.

Напомним, что марокканская община является одной из самых крупных в Нидерландах и насчитывает более 400 тыс. человек.

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