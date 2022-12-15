В Катаре почтили память трех умерших журналистов на ЧМ-2022

В пресс-центре стадиона «Аль-Бейт» в Катаре установлен импровизированный мемориал трем скончавшимся по ходу чемпионата мира 2022 года сотрудникам медиа. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Возле фотографий американского корреспондента Гранта Уола, катарского фотографа Халида аль-Мисслама и технического директора британской телекомпании Роджера Пирса находится книга памяти, куда их коллеги могут оставить запись.
Напомним, что 48-летний корреспондент Грант Уол перенес разрыв аневризмы аорты по ходу четвертьфинального матча между Нидерландами и Аргентиной, который состоялся 9 декабря.
Брат скончавшегося обозревателя считает, что тот был убит, а не скончался собственной смертью.
Чемпионат мира завершится 18 декабря. В решающей игре сойдутся национальные сборные Аргентины и Франции.