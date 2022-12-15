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1 час назад

В Катаре почтили память трех умерших журналистов на ЧМ-2022

Газета.Ruиещё 3

В пресс-центре стадиона «Аль-Бейт» в Катаре установлен импровизированный мемориал трем скончавшимся по ходу чемпионата мира 2022 года сотрудникам медиа. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В Катаре почтили память трех умерших журналистов на ЧМ-2022
Фото: Газета.руГазета.ру

Возле фотографий американского корреспондента Гранта Уола, катарского фотографа Халида аль-Мисслама и технического директора британской телекомпании Роджера Пирса находится книга памяти, куда их коллеги могут оставить запись.

Напомним, что 48-летний корреспондент Грант Уол перенес разрыв аневризмы аорты по ходу четвертьфинального матча между Нидерландами и Аргентиной, который состоялся 9 декабря.

Брат скончавшегося обозревателя считает, что тот был убит, а не скончался собственной смертью.

Чемпионат мира завершится 18 декабря. В решающей игре сойдутся национальные сборные Аргентины и Франции.

ЧМ-2022,ЧМ по футболу,
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