В Катаре почтили память трех умерших журналистов на ЧМ-2022

В пресс-центре стадиона «Аль-Бейт» в Катаре установлен импровизированный мемориал трем скончавшимся по ходу чемпионата мира 2022 года сотрудникам медиа. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Фото: Газета.ру Газета.ру

Возле фотографий американского корреспондента Гранта Уола, катарского фотографа Халида аль-Мисслама и технического директора британской телекомпании Роджера Пирса находится книга памяти, куда их коллеги могут оставить запись.

Напомним, что 48-летний корреспондент Грант Уол перенес разрыв аневризмы аорты по ходу четвертьфинального матча между Нидерландами и Аргентиной, который состоялся 9 декабря.

Брат скончавшегося обозревателя считает, что тот был убит, а не скончался собственной смертью.