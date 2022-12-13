Аргентина и Хорватия огласили составы на полуфинал ЧМ-2022

Сегодня, 13 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» состоится полуфинальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Хорватии. Команды рассудит итальянец Даниэле Орсато. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.