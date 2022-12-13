Аргентина и Хорватия огласили составы на полуфинал ЧМ-2022

Сегодня, 13 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» состоится полуфинальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Хорватии. Команды рассудит итальянец Даниэле Орсато. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Соперники огласили составы на эту встречу.
Аргентина: Мартинес Э., Альварес, Де Пауль, Макаллистер, Месси, Молина, Отаменди, Паредес, Ромеро, Тальяфико, Фернандес.
Запасные: Армани, Рулли, Фойт, Родригес, Песселья, Паласиос, Мартинес Лаутаро, Мартинес Лисандро, Корреа, Ди Мария, Дибала, Альмада.
Хорватия: Ливакович, Брозович, Гвардиол, Ковачич, Крамарич, Ловрен, Модрич, Пашалич, Перишич, Соса, Юранович.
Запасные: Грбич, Ивушич, Баришич, Будимир, Вида, Влашич, Ливайя, Майер, Оршич, Петкович, Станишич, Сутало, Сучич, Эрлич, Якич.
Напомним, в предыдущий раз сборные встречались в третьем туре группового этапа ЧМ-2018. Тогда команда Златко Далича разгромила аргентинцев со счётом 3:0.