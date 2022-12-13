ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

Аргентина и Хорватия огласили составы на полуфинал ЧМ-2022

Betassistиещё 2

Сегодня, 13 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» состоится полуфинальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Хорватии. Команды рассудит итальянец Даниэле Орсато. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Аргентина и Хорватия огласили составы на полуфинал ЧМ-2022
Фото: BetassistBetassist

Соперники огласили составы на эту встречу.

Аргентина: Мартинес Э., Альварес, Де Пауль, Макаллистер, Месси, Молина, Отаменди, Паредес, Ромеро, Тальяфико, Фернандес.

Запасные: Армани, Рулли, Фойт, Родригес, Песселья, Паласиос, Мартинес Лаутаро, Мартинес Лисандро, Корреа, Ди Мария, Дибала, Альмада.

Хорватия: Ливакович, Брозович, Гвардиол, Ковачич, Крамарич, Ловрен, Модрич, Пашалич, Перишич, Соса, Юранович.

Запасные: Грбич, Ивушич, Баришич, Будимир, Вида, Влашич, Ливайя, Майер, Оршич, Петкович, Станишич, Сутало, Сучич, Эрлич, Якич.

Напомним, в предыдущий раз сборные встречались в третьем туре группового этапа ЧМ-2018. Тогда команда Златко Далича разгромила аргентинцев со счётом 3:0.

ЧМ-2022,Златко Далич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители