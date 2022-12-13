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1 час назад

Месси повторил рекорд Лотара Маттеуса на чемпионатах мира

Илья Родин

Футболист Лионель Месси, нападающий и капитан сборной Аргентины, во вторник, 13 декабря повторил рекорд немца Лотара Маттеуса по количеству матчей, проведенных на чемпионатах мира. Об этом пишет ТАСС.

Месси повторил рекорд Лотара Маттеуса на чемпионатах мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что полуфинальный матч мирового первенства в Катаре на Национальном стадионе в Лусаиле против сборной Хорватии стал для него 25-м на международных турнирах.

Кроме того, чемпионат в Катаре является для Месси пятым в карьере (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Легендарный немецкий игрок Маттеус выступал на мировых первенствах в 1982, 1986, 1990, 1994 и 1998 годах.

Напомним, что нападающему 35 лет. С 2003 года Месси выступал за «Барселону». В составе этого клуба он десять раз стал чемпионом Испании. В 2021 году Месси в рекордный седьмой раз получил «Золотой мяч» - приз, вручаемый лучшему игроку года. В прошлом году летом он перешел в «Пари Сен-Жермен».

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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