Месси повторил рекорд Лотара Маттеуса на чемпионатах мира

Футболист Лионель Месси, нападающий и капитан сборной Аргентины, во вторник, 13 декабря повторил рекорд немца Лотара Маттеуса по количеству матчей, проведенных на чемпионатах мира. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что полуфинальный матч мирового первенства в Катаре на Национальном стадионе в Лусаиле против сборной Хорватии стал для него 25-м на международных турнирах.

Кроме того, чемпионат в Катаре является для Месси пятым в карьере (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Легендарный немецкий игрок Маттеус выступал на мировых первенствах в 1982, 1986, 1990, 1994 и 1998 годах.