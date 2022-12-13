Аргентина забила второй гол в ворота Хорватии в полуфинале ЧМ-2022

В эти минуты на стадионе «Лусиал Айконик» проходит матч 1/2 финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии. Латиноамериканцы ведут 2:0.

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На 31-й минуте Альварес выскочил один на один с Ливаковичем после провала хорватов в центре обороны и пробросил мяч мимо голкипера, но защита успела выбить его из пустых ворот. Через минуту Ливакович получил жёлтую карточку за контакт с Хулианом, а аргентинцы получили право на пенальти. К точке подошёл Лионель Месси и вклотил мяч под перекладину – 1:0.

Не прошло и пяти минут, как оборона «шашечных» вновь дала сбой. На этот раз отличился уже сам Хулиан Альварес.