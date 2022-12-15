В FIFA подтвердили, что неиграющий Бензема точно получит медаль чемпионата мира в Катаре

Нападающий сборной Франции Карим Бензема получит медаль чемпионата мира-2022 в Катаре.
В ФИФА подтвердили, что наградят всех футболистов, которые находятся в заявке команд.
Бензема попал в окончательную заявку сборной Франции на ЧМ-2022. За день до старта мундиаля Карим покинул расположение национальной команды из-за травмы, но форварда не стали исключать из заявки.
Бензема в настоящий момент находится в расположении «Реала», где тренируется после восстановления от травмы. Как сообщает AS, мадридский клуб разрешил форварду поехать в Катар и поддержать свою сборную в финале.
Сборная Франции 18 декабря в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Вчера, 14 декабря, французы в полуфинале победили сборную Марокко со счетом 2:0.
Франция — действующий чемпион мира. Четыре года назад в России французы в финале обыграли Хорватию со счетом 4:2. Бензема в заявке Франции на том турнире не было. Форвард не вызывался в национальную команду с 2015 года. Главный тренер команды Дидье Дешам вызвал Карима впервые после паузы в июне 2021 года перед Евро-2020.