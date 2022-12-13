Месси догнал Мбаппе в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вывел свою команду вперед в первом полуфинальном матче чемпионата мира 2022 года против сборной Хорватии.

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35-летний нападающий реализовал пенальти на 34-й минуте игры, который заработал Хулиан Альварес после фола хорватского голкипера Доминика Ливаковича.

Этот гол позволил Месси догнать французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в списке лучших бомбардиров мирового первенства — у обоих футболистов на данный момент в активе пять мячей.

Также Месси сравнялся с Мбаппе по количеству очков по системе «гол+пас». По этому показателю у аргентинца и француза по семь баллов.