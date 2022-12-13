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1 час назад

Елисейские Поля могут закрыть на полуфинал ЧМ-2022 Франция — Марокко

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Елисейские Поля могут быть закрыты во время полуфинального матча чемпионата мира 2022 года, в котором встретятся сборные Франции и Марокко. Власти Парижа рассматривают такой вариант, опасаясь беспорядков.

Елисейские Поля могут закрыть на полуфинал ЧМ-2022 Франция — Марокко
Фото: BetassistBetassist

Во Франции живёт большое количество выходцев из Марокко. Ранее они уже устраивали беспорядки после побед своей команды.

При этом сообщалось, что улицы Парижа в день встречи будут патрулировать около 2 тысяч полицейских.

Матч Франция — Марокко пройдёт завтра, 14 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск. В другом полуфинале встречаются сборные Аргентины и Хорватии.

Отметим, что сборная Марокко стала первой в истории африканской командой, которая дошла до полуфинала чемпионата мира.

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