Президент Аргентины прокомментировал игру сборной

Сборная Аргентины по футболу продемонстрировала ценность командной игры на чемпионате мира по футболу в Катаре. Такое мнение выразил президент страны Альберто Фернандес во вторник после выхода национальной команды в финал.
"Эти игроки, этот тренерский состав и вся делегация сделали этот Кубок мира невероятным, продвинув Аргентину на высшую точку. Они показали, что путь к славе всегда лежит через командные усилия", - написал он в Twitter.
Глава государства также заявил, что "полный надежды" ждет финала.
13 декабря сборная Аргентины обыграла команду Хорватии со счетом 3:0.