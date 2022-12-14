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1 час назад

Президент Аргентины заявил, что сборная показала ценность командной игры на ЧМ-2022

ТАСС

Сборная Аргентины по футболу продемонстрировала ценность командной игры на чемпионате мира по футболу в Катаре. Такое мнение выразил президент страны Альберто Фернандес во вторник после выхода национальной команды в финал.

Президент Аргентины прокомментировал игру сборной
Фото: Соцсети, Чемпионат.комСоцсети, Чемпионат.ком

"Эти игроки, этот тренерский состав и вся делегация сделали этот Кубок мира невероятным, продвинув Аргентину на высшую точку. Они показали, что путь к славе всегда лежит через командные усилия", - написал он в Twitter.

Глава государства также заявил, что "полный надежды" ждет финала.

13 декабря сборная Аргентины обыграла команду Хорватии со счетом 3:0.

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