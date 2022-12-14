Хорваты нашли виновных в разгроме от Аргентины

Местные журналисты подбадривают своих футболистов, но не молчат и о работе арбитров.

Первый полуфинал чемпионата мира в Катаре — уже история. Аргентина расправилась с Хорватией (3:0), но, несмотря на разгромный счёт, огня в игре хватало. Например, многим показался ошибочным пенальти, с которого аргентинцы открыли счёт.

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А как на громкое поражение отреагировали в Хорватии? Собрали самые яркие заголовки местных СМИ.

Sportske Novosti: «Хорватию оставили без большого финала! Противостоять такому Месси и судье Орсато было невозможно»

— Хулиан Альварес — абсолютный герой. Он заработал пенальти и забил два гола. Возможно, всё было бы иначе, если бы итальянский арбитр Даниэле Орсато не назначил спорный пенальти при счёте 0:0.

Итоговый счёт — крупный, потому что это была не настоящая сборная Хорватии. Команда действовала медлительно и недооценила атаки соперника. Жаль, ведь такое слабое выступление нашей сборной только добавило Аргентине мощи и скорости.

24 Sata: «Если вы решили отдать трофей Лео Месси, так и быть! Парни, вы уже захватили и пленили наши сердца»

— Это был не наш вечер. Но мы показали, что хороши даже во время поражений. В отличие от аргентинцев, которые не хотели поздравлять нас после победы в России (на ЧМ-2018, когда хорваты победили со счётом 3:0. — Прим. «Чемпионата»), наши спортсмены приняли проигрыш и протянули руки соперникам.

24 Sata: «Месси и VAR были сильнее. Парни, не опускайте руки, давайте возьмём бронзу!»

— Хорватия не защитит серебро прошлого чемпионата мира. Аргентина победила в полуфинале благодаря дублю Альвареса и голу великого Месси и приблизилась к трофею. Ждём битвы за третье место.

Net.hr: «После поражения от Аргентины всплыла информация, которая заденет каждого в Хорватии»

— Самыми крупными поражениями на крупных турнирах до этого матча были 2:4 от Франции в 2018-м, 2:4 от Англии в 2004-м, 3:5 от Испании в прошлом году и 1:3 от Бразилии и Мексики в 2014-м. Теперь на первом месте проигрыш Аргентине.

24 Sata: «В комнате VAR сидел тот самый судья, который работал на финале в Москве. В этот раз он промолчал»

— В социальных сетях мнения по поводу пенальти поделились поровну. Многие пользователи не понимают, почему Орсато не отправился к монитору. Кстати, за VAR отвечал итальянец Массимилиано Иррати. В финале в Москве он увидел попадание мяча в руку Перишича, но в этот раз не отправил главного арбитра смотреть повтор.

Vecernji List: «Аргентина была слишком сильна, но не отчаивайтесь, парни! Давайте возьмём бронзу в субботу»