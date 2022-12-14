В Аргентине полиция применила слезоточивый газ против празднующих победу сборной

Полиция аргентинской столицы во вторник применила слезоточивый газ против группы празднующих выход сборной страны в финал чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил телеканал C5N.

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По его данным, столкновения произошли, когда группа празднующих попыталась пройти к расположенному в центре Обелиску по перекрытой ограждениями улице.

Глава департамента по правам человека Аргентины Орасио Пьетрагала осудил применение силы полицией города. "Мы просим главу правительства [столицы] Орасио Родригеса Ларрету сделать так, чтобы полиция города Буэнос-Айрес перестала подавлять и провоцировать аргентинцев, которые с семьями пошли отмечать победу Аргентины у Обелиска", - написал он в Twitter. По словам полиции города, речь идет о небольшом инциденте, возникшем, когда группа празднующих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попыталась прорваться через ограждения и стала бросать камни.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, по состоянию на 20:00 по местному времени (02:00 мск) обстановка вокруг Обелиска, где собрались тысячи человек, в целом была мирная. Как и в дни прошлых матчей, некоторые улицы вблизи монумента перекрыты для перераспределения потока людей и защиты расположенных на них магазинов и ресторанов.