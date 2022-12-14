ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

В Аргентине полиция применила слезоточивый газ против празднующих победу сборной

ТАСС

Полиция аргентинской столицы во вторник применила слезоточивый газ против группы празднующих выход сборной страны в финал чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил телеканал C5N.

В Аргентине полиция применила слезоточивый газ против празднующих победу сборной
Фото: Соцсети, Чемпионат.комСоцсети, Чемпионат.ком

По его данным, столкновения произошли, когда группа празднующих попыталась пройти к расположенному в центре Обелиску по перекрытой ограждениями улице.

Глава департамента по правам человека Аргентины Орасио Пьетрагала осудил применение силы полицией города. "Мы просим главу правительства [столицы] Орасио Родригеса Ларрету сделать так, чтобы полиция города Буэнос-Айрес перестала подавлять и провоцировать аргентинцев, которые с семьями пошли отмечать победу Аргентины у Обелиска", - написал он в Twitter. По словам полиции города, речь идет о небольшом инциденте, возникшем, когда группа празднующих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попыталась прорваться через ограждения и стала бросать камни.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, по состоянию на 20:00 по местному времени (02:00 мск) обстановка вокруг Обелиска, где собрались тысячи человек, в целом была мирная. Как и в дни прошлых матчей, некоторые улицы вблизи монумента перекрыты для перераспределения потока людей и защиты расположенных на них магазинов и ресторанов.

13 декабря сборная Аргентины обыграла команду Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу со счетом 3:0.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители