Бывший арбитр ФИФА счел ошибочным пенальти в матче ЧМ Аргентина - Хорватия

"По моему мнению, это ошибочно назначенный пенальти. Вратарь стоит на двух ногах, не делает движения в сторону нападающего, не вижу, в чем он нарушил правила. Почему не вмешался VAR? Допускаю, что главный судья сказал: "Я вижу движение, вратарь сбивает", — передает слова Лапочкина "Матч ТВ".