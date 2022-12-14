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41 минуту назад

Бывший арбитр ФИФА считает ошибочным пенальти в матче ЧМ Аргентина - Хорватия

Газета.Ruиещё 1

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Лапочкин считает ошибочным пенальти, назначенный в ворота сборной Хорватии в матче полуфинала чемпионата мира в Катаре против аргентинцев.

Бывший арбитр ФИФА счел ошибочным пенальти в матче ЧМ Аргентина - Хорватия
Фото: Molly Darlington/ReutersMolly Darlington/Reuters

Итальянец Даниэле Орсато, который был главным арбитром встречи, назначил 11-метровый после фола голкипера хорватской команды Доминика Ливаковича на Хулиане Альваресе. Пенальти на 34-й минуте реализовал капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

"По моему мнению, это ошибочно назначенный пенальти. Вратарь стоит на двух ногах, не делает движения в сторону нападающего, не вижу, в чем он нарушил правила. Почему не вмешался VAR? Допускаю, что главный судья сказал: "Я вижу движение, вратарь сбивает", — передает слова Лапочкина "Матч ТВ".

Сборная Аргентины в итоге одержала в матче победу со счетом 3:0. Помимо Месси в игре дважды отличился Альварес. Ранее российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари Флэймз" Никита Задоров в интервью YouTube-подкасту Spittin' Chiclets рассказал о жизни в Москве и привычках жителей столицы России.

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