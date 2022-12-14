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51 минуту назад

Модрич: пенальти убил Хорватию

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Хорватия не смогла выйти во второй финал подряд на чемпионатах мира.

Модрич: пенальти убил Хорватию
Фото: ТАССТАСС

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич остался недоволен судейством в полуфинальном матче чемпионата мира с Аргентиной (0:3). Южноамериканцы открыли счёт с пенальти, который назначили за фол голкипера Доминика Ливаковича на форварде Хулиане Альваресе.

Матч обслуживала бригада итальянского арбитра Даниэле Орсато.

«Мне не нравится говорить о судьях, но это один из худших. У меня не очень хорошие воспоминания о нём, это катастрофа. Для меня не было пенальти.

Несмотря на это, я не хочу умалять заслуг Аргентины. Пенальти убил нас. Мы должны восстановиться для матча за третье место и выиграть его», — цитирует Модрича TyC Sports.

Аргентина в финале чемпионата мира встретится с победителем противостояния между Францией и Марокко.

ЧМ-2022,Доминик Ливакович,Лука Модрич,
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