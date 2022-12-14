Модрич: пенальти убил Хорватию

Хорватия не смогла выйти во второй финал подряд на чемпионатах мира.
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич остался недоволен судейством в полуфинальном матче чемпионата мира с Аргентиной (0:3). Южноамериканцы открыли счёт с пенальти, который назначили за фол голкипера Доминика Ливаковича на форварде Хулиане Альваресе.
Матч обслуживала бригада итальянского арбитра Даниэле Орсато.
«Мне не нравится говорить о судьях, но это один из худших. У меня не очень хорошие воспоминания о нём, это катастрофа. Для меня не было пенальти.
Несмотря на это, я не хочу умалять заслуг Аргентины. Пенальти убил нас. Мы должны восстановиться для матча за третье место и выиграть его», — цитирует Модрича TyC Sports.
Аргентина в финале чемпионата мира встретится с победителем противостояния между Францией и Марокко.