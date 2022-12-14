Дзюба высказался о назначенном пенальти в матче Аргентины и Хорватии на ЧМ

"При всем уважении, мне кажется, что это не пенальти. Он пробил уже, а потом на полном ходу врезался сам. Они врезались просто. Я понимаю, если бы Альварес его обыгрывал, но он же бьет! Мне кажется, не пенальти. Месси забил без шансов, конечно", - сказал Дзюба в видео, опубликованном в сети.