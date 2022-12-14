Дзюба высказался о назначенном пенальти в матче Аргентины и Хорватии на ЧМ

Российский нападающий Артем Дзюба в своих соцсетях оценил правомерность назначения одиннадцатиметрового удара в полуфинальном матче чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии.
"При всем уважении, мне кажется, что это не пенальти. Он пробил уже, а потом на полном ходу врезался сам. Они врезались просто. Я понимаю, если бы Альварес его обыгрывал, но он же бьет! Мне кажется, не пенальти. Месси забил без шансов, конечно", - сказал Дзюба в видео, опубликованном в сети.
13 декабря сборная Аргентины разгромила Хорватию в полуфинале ЧМ (3:0). На 34-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти, поставленный за снос аргентинского нападающего Альвареса голкипером Ливаковичем. Через пять минут сам пострадавший отметился забитым мячом. В середине второго тайма 22-летний форвард оформил дубль. Это победа позволила Аргентине выйти в финал турнира.
Сегодня в 22.00 по московскому времени пройдет второй полуфинал, в котором встретятся сборные Марокко и Франции. Финальная встреча пройдет 18 декабря на стадионе "Лусаил Айконик".
Ранее полузащитник сборной Хорватии Ловро Маер признался, что пенальти и второй гол аргентинцев убили команду.