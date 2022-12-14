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54 минуты назад

"Осталась одна звезда". Cброшенный со стола кот был талисманом сборной Бразилии в Катаре

ТАСС

Самый известный кот Катара - герой скандальной пресс-конференции бразильской сборной на чемпионате мира по футболу - остался жить на родине, на стадионе клуба "Аль-Араби", который латиноамериканская команда использовала в качестве тренировочной базы во время турнира. Сотрудники стадиона рассказали ТАСС, что кот был любимчиком у бразильцев, поэтому они сделали его своим талисманом на турнире.

Что стало с котом, которого выкинули бразильцы на чемпионате мира
Фото: Скриншот, ТАСССкриншот, ТАСС

Кот вместе с двумя сородичами поселился на стадионе "Гранд Хамад" около месяца назад, еще до приезда сборной Бразилии на турнир. По рассказам работников арены, животные вели себя хорошо, агрессии не проявляли, но не всегда позволяли брать себя на руки. Выгонять бродячих котов не стали, напротив, их подкармливали и не ограничивали их передвижение по территории.

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У бразильцев проблем с ними тоже не возникло. Будущему герою они дали имя Экса. В переводе с португальского это означает шестая звезда, именно за ней - за символом победы на турнире - бразильцы приехали в Катар.

Путь к шестому чемпионству им преградили хорваты, на прошлой неделе в четвертьфинале они оказались сильнее в серии пенальти. В Бразилии столь сенсационный результат многие объяснили поступком пресс-атташе национальной команды Винисиуса Родригеса, который грубо - взяв руками за шкирку и спину - сбросил со стола лежавшего перед ним Экса во время общения журналистов с игроком команды Винисиусом.

"В Бразилии есть поверье, что если с котом грубо обращаться, то случится что-то нехорошее, - рассказал работавший на арене бразилец Игорь Кавако, имя которому отец дал в честь русского композитора Стравинского. - Поэтому поражение команды многие сейчас объясняют именно этим поступком, нельзя так

"Кота назвали Экса, что в переводе с португальского означает шесть звезд, но в итоге единственная звезда, которая здесь осталась, - это кот", - добавил он.

Заслужил лучшую жизнь

Собеседник агентства отметил, что Экса был любимчиком в команде, поэтому именно его решили сделать талисманом. "К тому же он выглядит, как тигр", - сказал Кавако, отметив, что сейчас с котом все в порядке и он не пострадал в результате падения.

После поражения на турнире бразильцы решили не забирать Экса и двух других котов из Катара. Хотя могли последовать примеру сборной Англии: после вылета с чемпионата мира на той же стадии турнира она увезла с собой двух бездомных котов, которые обитали на ее базе.

"Но ничего, сотрудники "Аль-Араби" любят этих котов, охранники их подкармливают, - рассказал Кавако. - А поступок англичан достоин уважения. Хотелось бы, чтобы и эти коты тоже нашли дом, потому что заслужили лучшую жизнь".

Сейчас на "Гранд Хамад" идет демонтаж оборудования, которое использовалось бразильской сборной. Экса последние дни спокойно ходит по территории, наблюдает за происходящим и выпрашивает еду у рабочих.

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря, в нем сборная Аргентины сыграет с победителем полуфинала Франция - Марокко, который состоится 14 декабря (22:00 мск).

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