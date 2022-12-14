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1 час назад

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на среду, 14 декабря

Алиса Селезнёва

Сегодня на ЧМ-2022 в Катаре состоится второй полуфинал, в котором встретятся действующие чемпионы мира французы и главная сенсация турнира – сборная Марокко. Расписание соревнований приводит «Чемпионат.com».

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на среду, 14 декабря
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча пройдет на стадионе Эль-Байт. Матч начнется в 22.00 мск.

Чемпионат мира по футболу, проходящий в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, как никогда богат на сенсации. Одной из них стало триумфальное шествие команды Марокко. Сборная этой страны уже добилась исторического достижения — ранее африканские команды никогда не доходили до полуфинала ЧМ.

Марокканцы в ходе группового этапа турнира неожиданно заняли первое место в группе F, сыграв вничью с Хорватией, а также обыграв Бельгию (2:0) и Канаду (2:1). В 1/8 финала отправили домой команду Испании, а в четвертьфинальном матче сборная Марокко сенсационно обыграла команду Португалии со счетом 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири.

В свою очередь французы выиграли в Катаре матчи с Австралией (4:1) и Данией (2:1) и проиграли Тунису (0:1). При этом поражение не помешало сборной Франции стать первой в группе. В 1/8 французские футболисты обыграли своих соперников из Польши, а в четвертьфинале вырвали победу у очень сильной команды Англии.

Букмекеры уверены в победе Франции в основное время и предлагают поставить на нее с коэффициентом 1.55. Ставки на победу Марокко принимают за 7.70. Ничья идет за 4.00, отмечает «Чемпионат».

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