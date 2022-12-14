Месси надеется красиво завершить выступления на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Мессии постарается наилучшим образом завершить выступления на чемпионатах мира. Комментарий игрока приводит в среду испанская газета Marca.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее Мессии заявлял, что чемпионат мира в Катаре станет последним в его карьере. 13 декабря сборная Аргентины обыграла команду Хорватии со счетом 3:0 и вышла в финал турнира. Месси забил гол и сделал результативную передачу.

"Я горжусь тем, что могу завершить свое путешествие на чемпионатах мира, сыграв в этом финале, - сказал Месси. - Я переживаю захватывающий момент. Это будет моя последняя игра на чемпионатах мира. До следующего турнира пройдет много лет, и я не думаю, что смогу вновь сыграть. Поэтому надеюсь, что смогу закончить [свои выступления на чемпионатах мира] наилучшим образом".

В финале чемпионата мира, который пройдет 18 декабря, аргентинцы сыграют с победителем полуфинального матча Франция - Марокко, который пройдет 14 декабря, начало - 22:00 мск.

Месси 35 лет, в матче с хорватами он повторил рекорд по количеству игр, проведенных на чемпионатах мира (25), сравнявшись с немцем Лотаром Маттеусом, а также вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сборной Аргентины на мировых первенствах, обойдя Габриэля Батистуту. На счету Месси 11 голов.