На ЧМ-2022 предсказан конец африканской сказки

Франция - Марокко: коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 14 декабря

14 декабря в матче 1/2 финала ЧМ-2022 встретятся сборные Франции и Марокко. Начало - в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами команду Дидье Дешама. Поставить на Францию в основное время можно с коэффициентом 1.60, это примерно 61% вероятности. Шансы Марокко аналитики оценили коэффициентом 7.20 (14%), а на ничью можно сделать ставку также за 3.85 (25%).

Сделать ставку на то, что в финал выйдет Аргентина, можно за 1.25, а на Марокко предложили коэффициент 4.30.

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 2.25, а на тотал меньше 2.5 – за 1.67.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 2.40. С коэффициентом 1.60 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

Дешам успокоился - Мбаппе рвет и мечет

Шансы сборной Франции перед стартом мундиаля оценивали осторожно: из-за травм команда недосчиталась Поля Погба, Н'голо Канте и Карима Бензема. А тут еще в первой игре крестообразные связки порвал Люка Эрнандес. Но, кажется, французам чем хуже - тем лучше. Эрнандеса заменил его брат Тео, в центре поля здорово работают Орельен Тчуамени и Адриан Рабьо, гениальный турнир проводит Антуан Гризманн, а впереди потрясающая химия образовалась у Киллиана Мбаппе и Оливье Жиру. В общем, Дешам нашел состав.

Кстати, слухи о скором уходе тренера и замене его на Зинедина Зидана не оправдались: контракт с Дешамом продлят до Евро-2024.Таким образом, команда успокоилась и идет к своей цели - второй подряд победе на чемпионате мира.

Четвертьфинал с Англией получился нервным, но французы здорово реализовали свои моменты: Тчуамени здорово пробил издали, а Жиру переиграл защитников и отметился точным ударом головой. В свою очередь, Уго Льорис со второй попытки выиграл борьбу нервов у Гарри Кейна. Лидер англичан с пенальти отправил мяч выше ворот, лишив свою команду надежд.

Франция - явный фаворит матча, но проблемы у команды тоже есть. Подопечные Дешама пропускали в каждой игре на ЧМ-2022, их ворота смогли поразить Австралия, Тунис и Польша. В этом шанс марокканцев. Ну и по слухам ряд игроков перед полуфиналом простудились. Смогут ли поставить их на ноги врачи команды - пока вопрос.

Марокко творит историю!

Сборная Марокко - главная сенсация ЧМ-2022. Команда впервые вышла в полуфинал, это рекорд для африканских сборных. Более того, в пяти матчах марокканцы пропустили лишь один гол. И тот оказался автоголом. Ни Бельгия с Хорватией, ни Испания с Португалией не смогли забить марокканцам. Чем дальше, тем больше уверенности у Яссина Боно. В 1/8 финала он уверенно справился даже с послематчевыми пенальти от Испании, а в четвертьфинале отбил все попытки Криштиану Роналду и других португальцев.

В то же время Марокко нельзя назвать командой-автобусом. У Валида Реграги классные созидатели. Особняком стоит, конечно же Хаким Зиеш, а Юссеф Эн-Несири может реализовать момент на пустом месте. Чего стоит его прыжок на 2.5 метра в игре с португальцами.

На марокканцев ничего не давит: даже если проиграют Франции - они уже герои. От своей тактики отказываться африканцы не будут. Если поймают момент и забьют первыми - французам придется очень непросто.

На что ставить в матче Франция - Марокко

Сказка Марокко очень красивая, но всему когда-то приходит конец. И, кажется, он придется именно на игру с Францией. Нападение трехцветных в полном порядке, а у Марокко травмированы два центральных защитника. Даже если врачи смогут поставить их на ноги - их состояние точно не будет оптимальным. Пропустив, марокканцам придется раскрываться. Этим французы умеют пользоваться. Поставить на победу Франции с форой (-1.5) в БК Фонбет можно с коэффициентом 2.55.

Главная звезда Франции - Киллиан Мбаппе. И, разумеется, марокканцы уделят ему особое внимание. Поэтому мы предлагаем поставить не на гол Мбаппе, а на его напарника по линии атаки Оливье Жиру. Форвард в прекрасной форме, его гол Англии вывел команду в полуфинал. Поставить на то, что Жиру забьёт, можно в БК Фонбет за 2.55.

Франция пропускала в каждом матче, но когда-то и команда Дешама должна сыграть на ноль. При всем уважении к марокканцам, играть первым номером им не удастся. Постаивть на то, что Марокко не забьет, можно с коэффициентом 1.80. Ставите 1000 рублей - получите 1800 в случае успеха.

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