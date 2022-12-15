Тренер сборной Франции: у нескольких футболистов сборной симптомы гриппа

ЭЛЬ-ХАУР /Катар/, 15 декабря. /ТАСС/. Несколько игроков сборной Франции по футболу находятся в расположении команды на чемпионате мира в Катаре с симптомами гриппа. Об этом на пресс-конференции рассказал в четверг главный тренер французской сборной Дидье Дешам.

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В среду сборная Франции со счетом 2:0 обыграла команду Марокко в полуфинальном матче и вышла в финал чемпионата мира. Из-за болезни игру пропустил полузащитник французской сборной Адриен Рабьо.

"Здесь постоянно работают кондиционеры. У нас несколько игроков с симптомами гриппа. И мы сделаем все, чтобы вирус не распространился. В связи с этим мы очень осторожны и переживаем", - сказал Дешам.

Главный тренер французской сборной отказался отвечать на вопрос журналистов о возможности участия обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема в финальном матче. Форвард включен в заявку на чемпионат мира, но перед началом турнира покинул расположение команды из-за травмы. Бензема возобновил тренировки в испанском "Реале". "Я не хочу отвечать на этот вопрос", - сказал Дешам.