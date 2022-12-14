Решена судьба кота, который стал невольным героем скандальной пресс-конференции бразильской сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре. Хвостатый остался жить на родине, на стадионе клуба «Аль-Араби». Об этом пишет ТАСС.

По словам работников стадиона, кот был любимчиком у бразильцев, поэтому они сделали его своим талисманом на турнире. Около месяца назад животное вместе с двумя сородичами поселился на стадионе «Гранд Хамад». Сотрудники не стали их прогонять и даже подкармливали.

Будущему герою новостей члены бразильской команды дали имя Экса, что в переводе с португальского означает «шестая звезда». В ходе одной из пресс-конференций пресс-атташе команды Винисиуса Родригеса грубо взял животное и сбросил со стола, чем вызвал шквал хейта в свою сторону. Некоторые считают, что именно из-за этого поступка бразильцы проиграли хорватам в четвертьфинале.

«В Бразилии есть поверье, что если с котом грубо обращаться, то случится что-то нехорошее. Поэтому поражение команды многие сейчас объясняют именно этим поступком, нельзя так делать», - рассказал работавший на арене бразилец Игорь Кавако.