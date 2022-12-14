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1 час назад

Журавель хочет "дожать" историю с рекордом по количеству посещений стадионов на ЧМ в Катаре

Газета.Ru

Комментатор Тимур Журавель признался, что хочет «дожать» историю с рекордом по количеству посещений стадионов на чемпионате мира в Катаре, несмотря на отказ книги рекордов Гиннесса регистрировать его результаты.

Журавель высказался о решении книги рекордов Гиннесса не признавать его рекорд на ЧМ
Фото: Газета.руГазета.ру

«Это читалось. Если ситуация изменится, то можно протолкнуть этот рекорд. Не потому что он мне нужен, просто если мы полезли в эту историю, то лучше ее дожать. Почему этого не нужно хотеть? Я хочу! Но когда получил отказ, то это событие не стало тем, которое могло выбить меня из колеи. Потому что это впечатления, которые я здесь получил, видео, которые я снял», — приводит слова Журавеля «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Тимур Журавель планировал посетить все 64 матча идущего в эти дни чемпионата мира по футболу в Катаре. Он бы стал первым человеком в мире, которому удалось сделать это.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Стоит отметить, что хозяева турнира не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7. Финальный матч пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

ЧМ-2022,Тимур Журавель,
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