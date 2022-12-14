Журавель высказался о решении книги рекордов Гиннесса не признавать его рекорд на ЧМ

«Это читалось. Если ситуация изменится, то можно протолкнуть этот рекорд. Не потому что он мне нужен, просто если мы полезли в эту историю, то лучше ее дожать. Почему этого не нужно хотеть? Я хочу! Но когда получил отказ, то это событие не стало тем, которое могло выбить меня из колеи. Потому что это впечатления, которые я здесь получил, видео, которые я снял», — приводит слова Журавеля «Спорт-Экспресс».