Гаджиев рассказал, что сыграло с хорватами злую шутку на ЧМ

"В четвертьфинале с Бразилией бразильцы диктовали, а хорваты оборонялись большим числом, почти всей командой. В этой игре они гораздо чаще гостили на чужой половине поля, и это сыграло с ними злую шутку. Владея мнимой инициативой и располагаясь в той половине поля или в центре, они тем самым создавали игровое пространство для аргентинцев. Аргентинцы не только убегали в контратаку, но и хорваты ошибались и не успевали", - передает слова Гаджиева Vprognoze.