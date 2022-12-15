Гаджиев рассказал, что сыграло с хорватами злую шутку на ЧМ

Бывший главный тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев высказался об ошибке игроков сборной Хорватии, которые уступили в четвертьфинале Аргентине.
"В четвертьфинале с Бразилией бразильцы диктовали, а хорваты оборонялись большим числом, почти всей командой. В этой игре они гораздо чаще гостили на чужой половине поля, и это сыграло с ними злую шутку. Владея мнимой инициативой и располагаясь в той половине поля или в центре, они тем самым создавали игровое пространство для аргентинцев. Аргентинцы не только убегали в контратаку, но и хорваты ошибались и не успевали", - передает слова Гаджиева Vprognoze.
13 декабря аргентинцы по пенальти переиграли сборную Хорватии в 1/2 финала ЧМ. 18 декабря сборная Аргентины на стадионе "Лусаил Айконик" сыграет в финале ЧМ с Францией. Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Сборная Хорватии 17 декабря проведет матч за третье место против Марокко. Начало встречи также в 18:00 по московскому времени. Стоит отметить, что вице-чемпионы мира стали вторыми в своей группе, уступив только североафриканцам.
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