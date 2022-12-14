Сотрудник службы безопасности погиб на стадионе чемпионата мира в Катаре

"Мы с сожалением сообщаем, что, несмотря на усилия медицинской бригады, он скончался в больнице во вторник, 13 декабря, после трехдневного пребывания в отделении интенсивной терапии, - говорится в заявлении организаторов. - Его ближайшие родственники были проинформированы. Мы выражаем искренние соболезнования его семье, коллегам и друзьям в это трудное время".