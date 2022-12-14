Сотрудник службы безопасности погиб на стадионе чемпионата мира в Катаре

Кенийский специалист службы безопасности Джон Нджуе Кибуэ скончался в больнице после падения с восьмого этажа Национального стадиона в Лусаиле, где проходят матчи чемпионата мира по футболу. Об этом в среду сообщил телеканал CNN со ссылкой на семью погибшего и организаторов турнира.
Кибуэ было 24 года. Сообщается, что он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии в больнице общего профиля в Дохе. У него была тяжелая травма головы, переломы лицевых и тазовых костей.
"Мы с сожалением сообщаем, что, несмотря на усилия медицинской бригады, он скончался в больнице во вторник, 13 декабря, после трехдневного пребывания в отделении интенсивной терапии, - говорится в заявлении организаторов. - Его ближайшие родственники были проинформированы. Мы выражаем искренние соболезнования его семье, коллегам и друзьям в это трудное время".
Сообщается, что организаторы турнира в срочном порядке расследуют обстоятельства, приведшие к падению.
18 декабря в Лусаиле пройдет финальный матч чемпионата мира.