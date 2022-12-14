Сотрудник службы безопасности погиб на стадионе в Катаре

24-летний сотрудник службы безопасности, кениец Джон Нджуэ Кибуэ погиб после падения на стадионе в Катаре. Об этом сообщает CNN.

Фото: Fifa Fifa

Кибуэ упал с восьмого этажа арены «Лусаил Айконик» в субботу, 10 декабря. В этот день на стадионе не проходили матчи турнира. Мужчину доставили в больницу Дохи с травмой головы и несколькими переломами.

«Мы с сожалением сообщаем, что, несмотря на усилия медицинской бригады, Джон Кибуэ скончался в больнице во вторник, 13 декабря, после трехдневного пребывания в отделении интенсивной терапии», — сказано в заявлении комитета наследия чемпионата мира.

11 декабря стало известно, что фотокорреспондент катарского телеканала Al Kass TV Халид аль Мисслам умер во время работы на турнире. Подробности произошедшего не разглашаются.