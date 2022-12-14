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57 минут назад

Названа причина смерти американского журналиста во время матча чемпионата мира

Lenta.ru

Названа причина смерти американского журналиста Гранта Валя во время матча чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает CNN.

Названа причина смерти американского журналиста на ЧМ-2022
Фото: СоцсетиСоцсети

Вдова обозревателя Селин Гаундер рассказала, что ее муж умер из-за аневризмы аорты.

«Это одна из тех вещей, которые назревают годами. По какой-то причине это произошло именно в тот день», — добавила Граундер, поблагодарив всех за поддержку.

10 декабря Валь умер в Дохе, освещая четвертьфинал матча между Аргентиной и Нидерландами. 48-летний журналист потерял сознание на стадионе «Лусаил», после чего медики пытались его спасти. Его доставили в больницу, где была зарегистрирована смерть.

В этот же день на турнире умер фотокорреспондент катарского телеканала Al Kass TV Халид аль Мисслам. Другие подробности произошедшего не оглашаются.

Американский журналист умер во время матча ЧМ, его брат считает, что несобственной смертью

Чемпионат мира стартовал в Катаре 20 ноября и продлится до 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции.

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