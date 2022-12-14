Названа причина смерти американского журналиста на ЧМ-2022

Названа причина смерти американского журналиста Гранта Валя во время матча чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает CNN.

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Вдова обозревателя Селин Гаундер рассказала, что ее муж умер из-за аневризмы аорты.

«Это одна из тех вещей, которые назревают годами. По какой-то причине это произошло именно в тот день», — добавила Граундер, поблагодарив всех за поддержку.

10 декабря Валь умер в Дохе, освещая четвертьфинал матча между Аргентиной и Нидерландами. 48-летний журналист потерял сознание на стадионе «Лусаил», после чего медики пытались его спасти. Его доставили в больницу, где была зарегистрирована смерть.

В этот же день на турнире умер фотокорреспондент катарского телеканала Al Kass TV Халид аль Мисслам. Другие подробности произошедшего не оглашаются.