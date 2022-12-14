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25 минут назад

Модрич назвал Орсато одним из худших арбитров после матча с Аргентиной на ЧМ-2022

Газета.Ru

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич раскритиковал главного судью полуфинала чемпионата мира - 2022 с Аргентиной (0:3) Даниэле Орсато. Его слова передает Marca. 13 декабря сборная Аргентины разгромила Хорватию в полуфинале ЧМ (3:0). На 34-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти, поставленный за снос аргентинского нападающего Альвареса голкипером Ливаковичем, а во втором тайме выступил в качестве ассистента.

Модрич назвал одного из худших арбитров на ЧМ-2022
Фото: TwitterTwitter

"Он не назначил угловой в нашу пользу, но поставил пенальти, которого, на мой взгляд, не было. Игрок Аргентины столкнулся с нашим вратарем. Не могу поверить, что здесь назначили пенальти. Я никогда не говорю о судьях, но сегодня невозможно не говорить. Орсато — один из худших арбитров, которых я знаю. Не только из-за сегодняшнего матча", — сказал Модрич.

18 декабря сборная Аргентины на стадионе "Лусаил Айконик" сыграет в финале ЧМ с победителем пары Марокко-Франция. Соперники определят финалиста сегодня. Матч начнется в 22.00 по московскому времени. Ранее бывший форвард сборной России и "Зенита" Артем Дзюба высказался о назначенном пенальти в ворота сборной Хорватии.

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