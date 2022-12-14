Модрич назвал одного из худших арбитров на ЧМ-2022

"Он не назначил угловой в нашу пользу, но поставил пенальти, которого, на мой взгляд, не было. Игрок Аргентины столкнулся с нашим вратарем. Не могу поверить, что здесь назначили пенальти. Я никогда не говорю о судьях, но сегодня невозможно не говорить. Орсато — один из худших арбитров, которых я знаю. Не только из-за сегодняшнего матча", — сказал Модрич.