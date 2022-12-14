Франция — Марокко: стартовые составы команд на полуфинальный матч ЧМ-2022

Сегодня, 14 декабря, состоится второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором сыграют сборные Франции и Марокко. Встреча между командами пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Сесара Артуро Рамоса прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи .

Проигравшая команда сыграет в матче за третье место со сборной Хорватии, который состоится 17 декабря, начало – в 22:00 мск. Победитель в финале за титул чемпиона мира встретится с Аргентиной, стартовый свисток – в 22:00 мск.