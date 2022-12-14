СМИ: Зидан может возглавить сборную Бразилии

Бывший полузащитник сборной Франции и экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить сборную Бразилии. Об этом сообщает okdario.

По информации источника, руководство Бразильской федерации футбола хочет пригласить именитого специалиста после того, как сорвались переговоры с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Футбольное руководство «пентакампеонов» считает, что опыт Зидана поможет ему добиться авторитета среди игроков национальной команды, а также вызовет уважение у журналистов и болельщиков.

Бразилия изначально считалась одним из основных фаворитов мундиаля в Катаре. В четвертьфинале мирового первенства команда встретилась с вице-чемпионами 2018 года — Хорватией.