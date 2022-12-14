Катар как хозяйку ЧМ-2022 раскритиковали из-за гомофобии

«В Катаре погибло множество людей при строительстве арен. Да, они необыкновенные, самые красивые из тех, что я видел, однако за них пришлось заплатить огромную цену. Гомофобия — проблема, есть еще проблемы с правами женщин.



Для меня проблемы больше были связаны с коррупцией. Вообще, как я уже говорил ранее, мне кажется, почти в любой стране, включая нашу, есть проблемы», — заявил Линекер в подкасте