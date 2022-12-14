ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
46 минут назад

Линекер раскритиковал выбор Катара как хозяйки ЧМ-2022 из-за гомофобии

Газета.Ru

Бывший футболист «Лестера» и ведущий эксперт телеканала «Би-би-си» Гарри Линекер высказался о своем отношении к происходящему в Катаре вокруг чемпионата мира 2022 года.

Катар как хозяйку ЧМ-2022 раскритиковали из-за гомофобии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24-летний сотрудник службы безопасности погиб на стадионе в Катаре

По его мнению, за фасадом красивых стадионов скрывается большое количество недостатков.

«В Катаре погибло множество людей при строительстве арен. Да, они необыкновенные, самые красивые из тех, что я видел, однако за них пришлось заплатить огромную цену. Гомофобия — проблема, есть еще проблемы с правами женщин.

Для меня проблемы больше были связаны с коррупцией. Вообще, как я уже говорил ранее, мне кажется, почти в любой стране, включая нашу, есть проблемы», — заявил Линекер в подкасте

ЧМ-2022,Гарри Линекер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители