Катар как хозяйку ЧМ-2022 раскритиковали из-за гомофобии

Бывший футболист «Лестера» и ведущий эксперт телеканала «Би-би-си» Гарри Линекер высказался о своем отношении к происходящему в Катаре вокруг чемпионата мира 2022 года.
По его мнению, за фасадом красивых стадионов скрывается большое количество недостатков.
«В Катаре погибло множество людей при строительстве арен. Да, они необыкновенные, самые красивые из тех, что я видел, однако за них пришлось заплатить огромную цену. Гомофобия — проблема, есть еще проблемы с правами женщин.
Для меня проблемы больше были связаны с коррупцией. Вообще, как я уже говорил ранее, мне кажется, почти в любой стране, включая нашу, есть проблемы», — заявил Линекер в подкасте