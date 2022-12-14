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44 минуты назад

Мбаппе попал мячом в лицо болельщику перед матчем с Марокко на ЧМ-2022 в Катаре

Газета.Ru

Нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе на разминке перед полуфинальным матчем чемпионата мира — 2022 с командой Марокко угодил мячом в болельщика.

Мбаппе попал мячом в лицо болельщику перед матчем с Марокко на ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Французский форвард ударил мимо ворот и попал в голову одному из своих болельщиков. Вероятно, фанат на некоторое время потерял сознание. Ему потребовалась помощь других болельщиков. Сам Мбаппе подошел к фанату, чтобы извиниться.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Франция — Марокко. Идет первый тайм. Французы ведут со счетом 1:0.

Победившая команда выйдет в финал чемпионата мира, где встретится с Аргентиной, которая в своем полуфинале одержала победу над Хорватией со счетом 3:0.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высказался после поражения от Аргентины.

ЧМ-2022,Футбол,Златко Далич,
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